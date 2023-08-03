Batman'da tırın kamyonete çarptığı kazada 1 kişi yaşamını yitirdi

Bayındırlık Mahallesi Batı Raman Bulvarı'nda sürücülerinin kimliği ve plakaları henüz öğrenilemeyen tır, demir profil yüklü kamyonete arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle demir profiller tırın ön camından girerek şoförün yanında oturan 19 yaşındaki Efe Ç'ye isabet etti. Ağır yaralanan genç, 112 Acil Sağlık ekiplerince kaldırıldığı Batman Eğitim ve Araştırma Hastanesinde müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Sürücüler ifade işlemi için emniyete götürüldü.