Haberler

Batman'da TIR Kazası: 1 Ölü, 1 Yaralı

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Batman'ın Kozluk ilçesinde meydana gelen TIR kazasında, park halindeki başka bir TIR'a çarpan aracın sürücüsü yaşamını yitirdi. Kaza anına ait güvenlik kamera görüntüleri ortaya çıktı.

BATMAN'ın Kozluk ilçesinde, TIR'ın park halindeki başka TIR'a çarptığı ve 1 kişinin öldüğü kazanın güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı.

Kaza, dün akşam, Kozluk ilçesi Bekirhan beldesinde meydana geldi. F.Ç. yönetimindeki 23 EY 176 plakalı TIR, yol kenarında park halindeki 01 TL 663 plakalı TIR'a arkadan çarptı. İhbarla bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlilerinin kontrolünde park halindeki TIR'ın şoförü S.K.'nin hayatını kaybettiği belirlendi. Yaralı şoför F.Ç. ise müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Öte yandan, kaza anına ait güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde, kazanın yaşandığı ve çevredekilerin panikle kaza yerine koştuğu görüldü.

Olaya ilişkin soruşturma sürüyor.

Haber-Kamera: Bayram AYHAN/BATMAN,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
Suriye Savunma Bakanlığı ile SDG arasında ateşkes anlaşması sağlandı

Türkiye'nin yanı başındaki çatışmayı bitirecek anlaşma
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
4 yıl önce gömülmüştü, topraktan çıkarılıyor! Boyu tam 14 metre

4 yıl önce gömülmüştü, topraktan çıkarılıyor! Boyu tam 14 metre
Ünlü model, altına iç çamaşırı giymediği elbisesi ile frikik verdi

Ünlü model, altına iç çamaşırı giymediği elbisesi ile frikik verdi
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.