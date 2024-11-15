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Batman'da TIR'da 8 kilo 250 gram Skunk Ele Geçirildi

Batman'da TIR'da 8 kilo 250 gram Skunk Ele Geçirildi
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Batman'da yapılan operasyonda, narkotik köpeği 'Linda' ile durdurulan TIR'da 8 kilo 250 gram skunk maddesi bulundu. Olayla ilgili 5 kişi gözaltına alındı.

BATMAN'da durdurulan TIR'da narkotik köpeği 'Linda' ile yapılan aramada 8 kilo 250 gram skunk ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kent çıkışında parke taşı yüklü TIR'ı durdurdu. TIR'da narkotik köpeği 'Linda' ile yapılan aramada, brandanın içine gizlenmiş 8 kilo 250 gram skunk ele geçirildi. 5 şüpheli, gözaltına alındı. Şüphelilerden 2'si tutuklanırken, diğerleri adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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