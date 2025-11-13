Batman'da Ters Dönen Otomobilin Sürücüsü Yaralandı

BATMAN'da refüje çarparak ters dönen otomobilin sürücüsü yaralandı. Kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza, 11 Kasım'da Gültepe Mahallesi Demokrasi bulvarı üzerinde meydana geldi. M.U. (27) idaresindeki 72 ACP 816 plakalı otomobil, kontrolden çıkarak refüje çarptı. Otomobil ters dönerken, sürücü hafif yaralandı. İhbarla olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı sürücü hastaneye kaldırılırken, kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı. Yaralının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Haber-Kamera: Bayram AYHAN/BATMAN,