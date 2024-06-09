Batman'da şehit öğretmen ve jandarma uzman çavuşlar törenle anıldı

Batman'ın Kozluk ilçesinde 7 yıl önce terör örgütü PKK'nın saldırıları sonucu şehit düşen öğretmen Şenay Aybüke Yalçın ile jandarma uzman çavuşlar Soner Fazlıoğlu ve Ali Gülnar törenle anıldı.

Öğretmen Yalçın'ın şehit düştüğü yerde düzenlenen törende, saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu.

Törende, Yalçın ile Yalçın'ın şehit olduğu saldırının ardından bölgeden uzaklaşan teröristin "dur" ihtarına uymayıp aracı infilak ettirmesi sonucu şehit olan jandarma uzman çavuşlar Soner Fazlıoğlu ve Ali Gülnar'ın özgeçmişleri okundu.

Kozluk Kaymakamı Ekrem Güngör, törende yaptığı konuşmada, terörü bir kez daha gür bir sesle lanetlediklerini söyledi.

Saldırıda şehit edilen Yalçın ile jandarma uzman çavuşlar Fazlıoğlu ve Gülnar'ı rahmet ve minnetle andıklarını ifade eden Güngör, "Bayrağımızın olduğu her yer vatanımızdır." diyerek büyük bir aşkla görev yapan şehitlerin mekanlarının cennet olması dileğinde bulundu.

"'Ben öğretmen oldum' diye haykıran Aybüke'nin söylenmemiş sözleri, yarım kalan türküsü, sanmayın ki unutulacak." diyen Güngör, o türkünün daha da gür söylenip, bu vatanın dört bir yanında yankılanacağını vurguladı.

Güngör, "Binlerce Aybüke, binlerce Soner, binlerce Ali aynı heyecan, inanç ve azimle öğretmen, polis, asker olacak, cehaletin ve terörün karşısına dimdik dikilecektir. Şehitlerimizin memleketi Çorum'da, Mersin'de, Rize'de ve tüm Türkiye'de bu türkü daha gür bir sesle söylenecek, Aybüke'nin yarım kaldığı yerden onlar devam edecektir." dedi.

Konuşmaların ardından Aybüke öğretmenin şehit düştüğü yere güller bırakıldı, dua edildi.

Daha sonra Kaymakam Güngör ve törene katılanlar şehit öğretmenin görev yaptığı Şehit Aybüke Yalçın Fen Lisesini ziyaret etti.

Aybüke öğretmenin girişimiyle oluşturulan ve ilk maaşıyla aldığı enstrümanların bulunduğu müzik sınıfını gezen Güngör, "Şehit Aybüke Öğretmen Köşesi"ne kırmızı gül bıraktı.

Programda, okulun müzik öğretmenleri de Mağusa Limanı türküsünü söyledi.

Kaymakam Güngör ve beraberindekiler jandarma uzman çavuşlar Fazlıoğlu ve Gülnar'ı da şehit edildikleri yerde andı.

Anmada, şehit askerler için karanfil bırakıldı, dua edildi.

Törene, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Adem Taşkın, İlçe Jandarma Komutanı Yüzbaşı Aytaç Karaoğlu, İl Milli Eğitim Müdürü Mahmut Kurtaran, İlçe Milli Eğitim Müdürü Mehmet Nezir Sevim, kurum temsilcileri, öğretmenler ve vatandaşlar katıldı.

Batman'ın Kozluk ilçesinde 9 Haziran 2017'de dönemin Belediye Başkanı Veysi Işık'ın aracına yönelik PKK'lı teröristlerce düzenlenen saldırıda, karne dağıtım töreninin ardından evine giden müzik öğretmeni Şenay Aybüke Yalçın (22) ağır yaralanmış, genç öğretmen kaldırıldığı Kozluk Devlet Hastanesinde şehit olmuştu.

Bölgeden uzaklaşan ve Bekirhan Jandarma Karakolu önünde uygulama yapan güvenlik güçlerince durdurulmaya çalışılan araçtaki terörist, "dur" ihtarına uymayıp aracı infilak ettirmiş, 2 asker şehit olmuş, bir vatandaş yaralanmıştı.