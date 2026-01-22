Haberler

Kahvehanede terör propagandası yapan şüpheli yakalandı

Güncelleme:
Batman'da bir kahvehanede yüzü kapalı olarak yanıcı madde ile terör örgütü propagandası yaptığı tespit edilen şüpheli, polis tarafından yakalandı. Eylem çağrısında bulunduğu ve sosyal medyada paylaşımlar yaptığı belirlendi.

BATMAN'da bir kahvehanede yüzü kapalı halde yanıcı ya da patlayıcı maddeyle terör örgütü propagandası yaptığı ve eylem çağrısında bulunduğu tespit edilen şüpheli, polis ekipleri tarafından yakalandı.

Olay 19 Ocak'ta kentteki bir kahvehanede meydana geldi. Yüzü kapalı kişinin, elinde yanıcı ya da patlayıcı maddeyle gelip içeride bulunanlara terör örgütü PKK/KCK'nın propagandası yaptığı, sokaklara çıkma ve eylem çağrısında bulunduğu, yaptığı propagandayı da sosyal medya platformlarında paylaştığı tespit edildi. İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından olaya karışan şüphelilerin tespitine yönelik yapılan çalışmalarda, olayın şüphelisi olduğu belirlenen M.E.T. yakalanarak, gözaltına alındı. Şüphelinin adresinde ekiplerin aramasında, olay sırasında giydiği kıyafetler ele geçirildi.

Şüphelinin emniyetteki işlemleri devam ediyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
