Batman'da Tekerleği Patlayan Tırın Bariyerlere Devrilmesi Sonucu Şoför Yaralandı
Batman'da meydana gelen trafik kazasında tekerleği patlayan bir tır, bariyerlere çarparak devrildi ve şoför yaralandı. Olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi ve yaralı şoför hastaneye kaldırıldı.
Batman'da tekerleği patlayan tırın bariyerlere devrilmesi sonucu şoför yaralandı.
Güney çevre yolunda Turan Sipahi idaresindeki 06 BR 7057 plakalı tır tekerleğinin patlaması sonucu refüjdeki bariyerlere çarptıktan sonra devrildi.
İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.
İtfaiye ekiplerinin çalışmasıyla sürücü Sipahi, sıkıştığı yerden çıkarıldı.
Yaralanan Sipahi sağlık ekiplerince Batman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.