Batman'da Taş ve Sopalı Kavga: 12 Yaralı, 5 Gözaltı

Batman'ın Kozluk ilçesinde iki grup arasında çıkan kavgada 12 kişi yaralandı, 5 şüpheli gözaltına alındı. Olayda 1 kişi tutuklandı, 1'ine ev hapsi cezası verildi.

Olay, 15 Eylül'de öğle saatlerinde Kozluk ilçesinde meydana geldi. İki grup arasında bilinmeyen nedenle başlayan tartışma, büyüyerek taş ve sopalı kavgaya dönüştü. Olayda 12 kişi yaralandı. İhbarla olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırılarak tedaviye alındı. Olay anı cep telefonu kamerasıyla kaydedilirken, başlatılan soruşturmada 5 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerden 1'i sevk ev hapsi ile cezalandırılırken, 1'i de tutuklanarak cezaevine gönderildi. Diğer şüpheliler ise adli kontrolle serbest bırakıldı.

