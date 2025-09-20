Batman'da Taş, Bıçak ve Sopalı Kavga: 12 Yaralı, 1 Tutuklama

Batman'ın Kozluk ilçesinde 12 kişinin yaralandığı taş, bıçak ve sopalı kavgaya ilişkin gözaltına alınan 5 kişiden biri tutuklandı.

Aşağıgüneşli Mahallesi'ndeki bir çay bahçesi önünde 15 Eylül'de iki grup arasında çıkan ve 12 kişinin yaralandığı taş, bıçak ve sopalı kavgaya yönelik soruşturma sürüyor.

Bu kapsamda gözaltına alınan 5 şüpheli emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Zanlılardan biri tutuklandı, biri ev hapsi tedbiriyle olmak üzere diğer zanlılar serbest bırakıldı.

Öte yandan kentteki hastanelere kaldırılan yaralıların taburcu edildiği öğrenildi.