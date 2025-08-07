Batman'da Tarım ve Orman Personeline Yangın Söndürme Eğitimi

Batman'da, Tarım ve Orman İl Müdürlüğü personeline yönelik yangın söndürme eğitimi verildi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, eğitimin personelin bilinçlendirilmesi ve acil durumlara hazırlıklı olunması amacıyla gerçekleştirildi.

Tarım ve Orman İl Müdürlüğü bahçesinde düzenlenen programda, personele teorik ve uygulamalı eğitimler verildi.

Sivil savunma uzmanı Nuri Direk tarafından verilen eğitimde, personele yangın türleri, müdahale yöntemleri, tahliye planları ve yangın söndürme ekipmanlarının kullanımı hakkında bilgi verildi.