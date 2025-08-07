Batman'da Tarım ve Orman Personeline Yangın Söndürme Eğitimi

Batman'da Tarım ve Orman Personeline Yangın Söndürme Eğitimi
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Batman'da Tarım ve Orman İl Müdürlüğü personeline yönelik yangın söndürme eğitimi verildi. Eğitim, acil durumlara hazırlıklı olmak ve personelin bilinçlendirilmesi amacıyla gerçekleştirildi.

Batman'da, Tarım ve Orman İl Müdürlüğü personeline yönelik yangın söndürme eğitimi verildi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, eğitimin personelin bilinçlendirilmesi ve acil durumlara hazırlıklı olunması amacıyla gerçekleştirildi.

Tarım ve Orman İl Müdürlüğü bahçesinde düzenlenen programda, personele teorik ve uygulamalı eğitimler verildi.

Sivil savunma uzmanı Nuri Direk tarafından verilen eğitimde, personele yangın türleri, müdahale yöntemleri, tahliye planları ve yangın söndürme ekipmanlarının kullanımı hakkında bilgi verildi.

Kaynak: AA / Şahin Seçen - Güncel
Çalışanlar yorgunluktan bayılırken ünlü zincir marketten tepki çeken karar

Çalışanlar yorgunluktan bayılırken zincir marketten tepki çeken karar
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Fenerbahçe'nin transfer listesindeki Asensio ezeli rakibe gidiyor

Fenerbahçe'nin bitiremediği Asensio ezeli rakibe gidiyor
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.