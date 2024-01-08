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Batman'da tabanca ve bıçaklı kavga: 3 kişi yaralandı

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Batman'da iki grup arasında çıkan tartışma tabanca ve bıçakların kullanıldığı bir kavgaya dönüştü. Kavgada 3 kişi yaralandı ve hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

BATMAN'da iki grup arasında çıkan tabanca ve bıçakların kullanıldığı kavgada 3 kişi yaralandı.

Olay, akşam saatlerinde Gap Mahallesi'nde meydana geldi. İki grup arasında başlayan tartışma kısa sürede tabanca ve bıçakların kullanıldığı kavgaya dönüştü. Kavgada M.S. (41), R.S. (38) ve ismi öğrenilemeyen 1 kişi yaralandı. İhbarla olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırılarak tedaviye alındı. Polis, olaya karışanların yakalanması için çalışma başlattı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

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