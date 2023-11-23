Batman'da sürücünün kontrolünden çıkan otomobil yan yattı: 2 yaralı

BATMAN - Batman'da sürücüsün direksiyon hakimiyetini kaybettiği hafif ticari aracın yan yatması sonucu 2 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, kaza gece saatlerinde Turgut Özal Bulvarı Hava Alanı Kavşağı'nda meydana geldi. 35 BGM 705 plakalı hafif ticari araç seyir halindeyken, ismi öğrenilmeyen sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle kavşağa çarparak yan yattı.

Kazada sürücü ve yanında bulunan bir kişi yaralandı. Çevredeki vatandaşların haber verilmesi üzerine kaza yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı sürücü, ekipler tarafından olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Batman Eğitim ve Araştırma Hastaneye kaldırıldı. Polis kaza ile ilgili inceleme başlattı.