Batman'da Sulama Kanalında Boğulma Olayı

Batman'da sulama kanalına giren 15 yaşındaki genç boğuldu.

Samanyolu köyü mevkisinde serinlemek için sulama kanalına giren Cesur A. bir süre sonra gözden kayboldu.

İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Çevredekiler tarafından sudan çıkarılan genç, ambulansla kaldırıldığı Batman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde müdahaleye rağmen kurtarılamadı.