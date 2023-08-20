BATMAN'DA SULAMA KANALINA GİRİP BOĞULMA TEHLİKESİ GEÇİREN KARDEŞLERDEN SÜMEYYE'NİN DURUMU AĞIR

BATMAN merkeze bağlı Demirbilek köyü yakınlarında sulama kanalına giren ve boğulma tehlikesi geçiren 2 kardeşi çevredekiler kurtardı. Hastaneye kaldırılan kardeşlerden 12 yaşındaki Sümeyye Okuyucu'nun hayati tehlikesinin olduğu belirtildi.

Olay, öğleden sonra Batman Merkeze bağlı Demirbilek köyü yakınlarında meydana geldi. Aileleriyle sulama kanalı kenarına pikniğe Okuyucu kardeşler sıcak havadan bunalarak için suya girdi. Bir süre sonra çırpınmaya başlayan kardeşleri gören çevredekiler suya atlayarak, çocukları çıkardı. İhbarla olay yerine itfaiye, AFAD ve sağlık ekipleri sevk edildi. İlk müdahalenin ardından hastaneye kaldırılan kardeşlerden Sümeyye Okuyucu'nun hayati tehlikesinin olduğu belirtildi. (DHA)