Batman'da Sulama Kanalına Düşen Köpek Yavrusu Kurtarıldı

Batman'da Sulama Kanalına Düşen Köpek Yavrusu Kurtarıldı
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Batman'ın Yeşiltepe Mahallesi'nde bir sulama kanalına düşen köpek yavrusu, vatandaşların ihbarı üzerine itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı. Yavru köpek, kurtarıldıktan sonra Hayvan Tedavi, Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi'ne götürüldü.

Batman'da sulama kanalına düşen köpek yavrusu itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

Yeşiltepe Mahallesinde sulama kanalında köpek sesi duyan vatandaşlar durumu yetkililere bildirdi.

Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yavruyu kanaldan çıkarttı.

Kurtarılan köpek Hayvan Tedavi, Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi'ne götürüldü.

Kaynak: AA / Şahin Seçen - Güncel
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