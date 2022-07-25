Batman'da sulama kanalına düşen keçisini kurtarmaya çalışan çoban akıntıya kapıldı - Haberler

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Batman'da sulama kanalına düşen keçisini kurtarmaya çalışan çoban akıntıya kapıldı

AA - Muhyeddin Beyca - Güncel
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Batman'da sulama kanalına düşen keçisini kurtarmaya çalışan çoban akıntıya kapıldı

Batman'da sulama kanalında akıntıya kapılarak kaybolan çoban için arama çalışması başlatıldı.

Batman'da sulama kanalında akıntıya kapılarak kaybolan çoban için arama çalışması başlatıldı.

Diyarbakır'ın Bismil ilçesi Akbaş köyünde çobanlık yapan Mahsum Aksoy (35) sürüsünü otlatırken keçilerinden birinin Batman'ın Kocalar köyünden geçen Devlet Su İşlerine ait sulama kanalına düştüğünü gördü.

Keçiyi kurtarmaya çalışan çoban Aksoy, dengesini kaybederek kanala yuvarlandı.

Suda akıntıya kapılan kişiyi fark eden çevredekiler durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi.

Bölgeye, sağlık ekipleri, dalgıç ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Aksoy'u arama çalışmaları sürerken, Batman Barajı'ndan kanala verilen su kesildi.

Su kesintisi duyuruları için tıklayın.

AA / Muhyeddin Beyca - Güncel

Diyarbakır Batman su Güncel Haberler

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