Batman'da çeşitli suçlardan aranan 37 kişi yakalandı

Batman'da düzenlenen operasyonlarda, çeşitli suçlardan aranan 37 kişi yakalanarak adliyeye sevk edildi. Şüpheliler, çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.

Batman'da düzenlenen operasyonlarda, çeşitli suçlardan aranan 37 kişi yakalandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığınca 14-30 Ocak'ta çeşitli suçlardan arananların yakalanmasına yönelik çalışma yürütüldü.

Bu kapsamda 37 kişi yakalandı.

İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.

Kaynak: AA / İbrahim Toprak - Güncel
