Batman'da çeşitli suçlardan aranan 37 kişi yakalandı
Batman'da düzenlenen operasyonlarda, çeşitli suçlardan aranan 37 kişi yakalanarak adliyeye sevk edildi. Şüpheliler, çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığınca 14-30 Ocak'ta çeşitli suçlardan arananların yakalanmasına yönelik çalışma yürütüldü.
Bu kapsamda 37 kişi yakalandı.
İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.
Kaynak: AA / İbrahim Toprak - Güncel