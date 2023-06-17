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Batman'da Su Parkı'nda etkinlik

Batman'da Su Parkı'nda etkinlik

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Batman Belediyesi ile Kültür ve Turizm İl Müdürlüğü iş birliğiyle Su Parkı'nda etkinlik düzenlendi.

Batman Belediyesi ile Kültür ve Turizm İl Müdürlüğü iş birliğiyle Su Parkı'nda etkinlik düzenlendi.

Gültepe Mahallesi Su Parkı'nda düzenlenen etkinlikte, sanatçı Mehmet Şah Dicle Türkçe ve Kürtçe parçalar seslendirdi.

Etkinliğe, vatandaşlar ilgi gösterdi.

20 Haziran'a kadar sürecek etkinlikler kapsamında her gün farklı bir mahallede çeşitli konserler düzenlenecek.

Kaynak: AA / Fahrettin Turğut - Güncel

Batman Belediyesi Mehmet Şah Dicle Güncel Haberler

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