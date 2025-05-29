Batman'da Su Kesintisine Yapay Zeka ile Şarkı Hazırladılar

Batman'da Su Kesintisine Yapay Zeka ile Şarkı Hazırladılar
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Batman'daki bir site, yaşadıkları su kesintisine dikkat çekmek için yapay zeka ile şarkı ve klip hazırladı. Belediye, su kesintisinin nedenlerini ve çözüm önerilerini açıkladı.

BATMAN'da bir sitede oturanlar, yaşadıkları su kesintisine dikkat çekmek için yapay zekayla şarkı hazırladı.

Kardelen Mahallesi'nde bulunan 5 bloklu, 161 daireli sitede yaşayanlar, günün belirli dönemlerinde yaşadıkları su kesintisine dikkat çekmek amacıyla yapay zekayla şarkı hazırladı. Şarkıyla ilgili yine yapay zekayla hazırlanan ve sosyal medyada paylaşılan klip, büyük ilgi gördü. Batman Belediyesi de konu ile ilgili yazılı açıklama yaptı. Açıklamada, "Batman genelinde su terfi istasyonlarımız ve içme suyu hatlarımıza takviye amacıyla devrede olan tüm kuyularımız maksimum kapasitede çalışmakta ve su dağıtımı kesintisiz olarak sürdürülmektedir. Su arzı teknik olarak yeterlidir. Ancak bazı bölgelerde yaşanan sorunların temel nedeni, şebeke suyunun yasal olmayan ve bilinçsiz kullanımından kaynaklanmaktadır. Kontrolsüz bahçe sulamaları, kaçak bağlantılar ve ortak kullanım alanlarında aşırı su tüketimi gibi durumlar, özellikle yüksek kotlardaki binalarda su erişimini ciddi şekilde zorlaştırmaktadır. TOKİ, Kardelen ve Emekli TOKİ bölgelerinde yaşanan kısa süreli elektrik kesintisi, bu bölgelerdeki su motorlarının geçici olarak devre dışı kalmasına neden olmuş; bu durum yaz aylarında artan su ihtiyacıyla birleşerek sorunu daha da görünür kılmıştır" denildi.

'BAHÇE SUYU' UYARISI

Açıklamanın devamında, "Bazı müstakil ev ve bahçelerde kullanılan vahşi sulama yöntemleri, şebeke suyunun dengesiz ve gereksiz tüketilmesine yol açmakta, bu da üst katlara su çıkışını engellemektedir. Yerleşim yerlerinin ana su hatlarına uzaklığı ve kot farkı, suyun ulaşmasında teknik gecikmelere neden olabilmektedir. Bahçe sulamaları için özel kuyu açılmaması ve şebeke suyunun tercih edilmesi, mevcut sıkıntıların başlıca nedenlerinden biridir. Korik Bölgesi afet konutlarına yakın alanlarda bazı vatandaşlarımızın, ana şebeke hatlarına izinsiz bağlantılarla su temin etmesi, suyun alt kotlarda kontrolsüzce kullanılmasına ve üst kotlara ulaşamamasına neden olmaktadır. Ekiplerimiz kaçak su kullanımıyla ilgili 7/24 denetimlerini sürdürmekte olup, tespit edilen durumlara karşı en yüksek seviyede cezai işlemler uygulanmaktadır. Suyun daha verimli ve adil kullanılabilmesi adına, tüm vatandaşlarımızdan bahçe sulamalarında şebeke suyu yerine alternatif yöntemler kullanmalarını önemle rica ediyoruz. Gösterdiğiniz anlayış ve duyarlılık için teşekkür ederiz" ifadeleri yer verildi.

Haber-Kamera: Bayram AYHAN/BATMAN,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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