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Batman'da Su Kanalına Düşen Araçtaki 2 Kişi Kurtarıldı

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BATMAN'da kontrolden çıkarak su kanalına düşen hafif ticari araçtaki 2 kişi, çevredekiler tarafından kurtarıldı. Kaza sonrası yaralılar hastaneye kaldırıldı.

BATMAN'da kontrolden çıkarak su kanalına düşen hafif ticari araçtaki 2 kişi, çevredekiler tarafından kurtarıldı.

Kaza, akşam saatlerinde kent merkezine bağlı Demirlipınar Köyünde meydana geldi. Yasin T. idaresindeki 21 AAB 118 plakalı hafif ticari araç, kontrolden çıkarak su kanalına düştü. Sürücü ile yanındaki Fatih T., çevredekiler tarafından sudan çıkarıldı. İhbarla bölgeye sağlık, AFAD, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırılarak tedaviye alındı. Yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, araç çekici yardımıyla sudan çıkarıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

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