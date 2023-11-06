Batman'da sosyal medya üzerinden dolandırıcılık yapan 8 şüpheliden 4'ü tutuklandı

Batman'da İl Emniyet Müdürlüğü tarafından yapılan çalışmalar sonucunda sosyal medya üzerinden dolandırıcılık yaptığı tespit edilen 8 kişi yakalandı. Şüphelilerin oto kiralama şirketi adı altında bilişim sistemlerini kullanarak 16 mağduru toplamda 110 bin 516 TL maddi zarara uğrattıkları belirlendi. Gözaltına alınan şüphelilerden 4'ü tutuklandı.

Batman'da sosyal medya üzerinden dolandırıcılık yaptığı tespit edilip gözaltına 8 şüpheliden 4'ü tutuklandı.

Alınan bilgilere göre, İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından yürütülen çalışmalarda sosyal medya üzerinden dolandırıcılık yaptığı tespit edilen 8 kişi yakalandı.

İstihbarı çalışmalar sonucunda oto kiralama şirketi adı altında bilişim sistemlerinin banka veya kredi kurumlarının araç olarak kullanılması suretiyle dolandırıcılık suçunu işledikleri tespit edilen ve ilk etapta tespiti yapılan 16 mağdur şahsı toplamda 110 bin 516 lira TL maddi zarara uğrattıkları belirledikleri şüphelileri yakaladı.

Gözaltına alınan şüphelilerden 4'ü tutuklandı. 1'i adli kontrol, diğerleri emniyetten serbest bırakıldı. - BATMAN