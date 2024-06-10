Batman'da son 5 yılda 24 kişi suda boğuldu

Batman'da İl Jandarma Komutanlığı sorumluluk bölgesinde son 5 yılda 24 kişi suda boğuldu.

Valilikten yapılan açıklamada, hava sıcaklıklarının artmasıyla beraber serinlemek için girilen sulama kanalı, baraj, çay ve göletlerde üzücü olayların yaşandığı belirtildi.

Batman Jandarma Komutanlığı sorumluluk bölgesinde son 5 yıl içinde 24 kişinin suda hayatını kaybettiği kaydedilen açıklamada, kentteki göl, gölet, baraj, sulama kanalı ve akarsulara girmenin yasak olduğu anımsatıldı.

Açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Meydana gelebilecek suda boğulma vakalarına karşı Batman İl Jandarma Komutanlığınca gerekli kontroller yapılmakta olup, belirlenen kurallara uymayan vatandaşlara idari yaptırımlar uygulanmaktadır. Vatandaşlarımızın bu konuda gösterecekleri hassasiyet, boğulma olaylarının önüne geçilmesi açısından önemlidir. Yaşamak elinizde, su hayattır, can almasın."