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Batman'da sokak ortasında silahlı kavga; 1 ölü (2)

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KAMERA GÖRÜNTÜLERİ ORTAYA ÇIKTIBatman'da sokak ortasında çıkan silahlı kavgada Ferhat Uçar'ın (22) tabanca ile öldürülmesine ilişkin güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı.

KAMERA GÖRÜNTÜLERİ ORTAYA ÇIKTI

Batman'da sokak ortasında çıkan silahlı kavgada Ferhat Uçar'ın (22) tabanca ile öldürülmesine ilişkin güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde; kimliği henüz belirlenmeyen kişinin, tartıştığı Ferhat Uçar'a tabanca ile ateş edip, kaçtığı görüldü.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Bayram Ayhan - Güncel

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