Aynı aileden 3 kişi, sobadan sızan gazdan zehirlendi

Batman'ın Gercüş ilçesinde, sobadan sızan karbonmonoksit gazı nedeniyle zehirlenen 3 kişi, hastanede tedavi altına alındı. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

BATMAN'ın Gercüş ilçesinde, ısınmak için yaktıkları sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenen aynı aileden 3 kişi, hastanede tedaviye alındı.

Olay, Pınarbaşı Mahallesi'ndeki bir evde meydana geldi. Aynı aileden Ramazan B. (34), Delale B. (74) ve Emine B. (25), ısınmak için yaktıkları sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlendi. İhbar üzerine adrese sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Aile, ilk müdahalelerinin ardından Gercüş Devlet Hastanesi'ne, buradan da Batman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
