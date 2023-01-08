Batman'da sobadan sızan gazdan zehirlenen 2 kişiden 1 kişi öldü Güncel Haberler Batman'da sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenen 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi hastaneye kaldırıldı. Batman'da sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenen 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi hastaneye kaldırıldı. Merkeze bağlı Suçeken köyünde yaşayan Mahmut ve Remziye Baldak çiftçinden haber alamayan yakınları eve gitti. Baygın halde bulunan ve sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlendikleri belirlenen çift 112 Acil Sağlık ekiplerince Batman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Mahmut Baldak (87) müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Eşi Remziye Baldak'ın (85) yoğun bakımda tedavisi sürüyor. Kaynak: AA / Güncel Batman Güncel Haberler

Haberler ›› Güncel ›› Batman'da sobadan sızan gazdan zehirlenen 2 kişiden 1 kişi öldü - Haberler

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.