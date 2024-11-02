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Batman'da Sivil Toplum Kuruluşları İsrail Saldırılarını Protesto Etti

Batman'da Sivil Toplum Kuruluşları İsrail Saldırılarını Protesto Etti
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Batman'da bir araya gelen sivil toplum kuruluşları, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarını protesto etti. Atatürk Parkı'nda düzenlenen etkinlikte, katliamların soykırım düzeyine ulaştığı ifade edildi.

Batman'da bir araya gelen sivil toplum kuruluşlarının üyeleri İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarını protesto etti.

Atatürk Parkı'nda toplanan grup, "Kalkın ve bu zulme dur deyin" ve "Direnişin adı Aksa Tufanı" yazılı pankartlar taşıdı, sık sık tekbir getirdi.

Grup adına basın açıklaması yapan Ramazan Çelikal, bir yılı aşkın bir süredir Gazze'deki katliamların soykırım düzeyine ulaştığını söyledi.

Çelikal, birçok ülkenin İsrail'i kınadığını ancak verilen tepkinin kınamadan öteye geçmediğini belirterek, "Bu açıklamaların hiçbir somut karşılığı olmadığı için bırakın siyonistleri ürkütmeyi, siyonist medya ve komedyada alay konusu oldular. Şartların değişmesi gerekiyor ve bunun kınamalarla olmayacağı anlaşılmıştır. Siyonist rejimin anlayacağı şekilde somut, net, kararlı ve izzetli yeni adımlar bekliyoruz. Allah için ayağa kalkın." dedi.

Grup, Filistin için okunan duanın ardından dağıldı.

Kaynak: AA / İbrahim Toprak - Güncel
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