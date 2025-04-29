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Batman'da Sınavda Kopya Veren Şüpheli Tutuklandı

Batman'da Sınavda Kopya Veren Şüpheli Tutuklandı
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Batman'da motorlu taşıtlar sürücü adayı sınavında kopya düzenekleriyle adaylara yardım eden H.A., düzenlenen operasyonla yakalandı ve tutuklandı. Adaylardan yaklaşık 10 bin lira talep eden şüphelinin, il dışından gelen adaylar için de kopya çekme imkanı sağladığı tespit edildi.

Batman'da kurduğu düzenekle Motorlu Taşıtlar Sürücü Adayı Sınavı'na girenlere para karşılığı kopya veren şüpheli tutuklandı.

Valilikten yapılan açıklamada, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin, İl Milli Eğitim Müdürlüğü bünyesinde yapılan Motorlu Taşıtlar Sürücü Adayı Sınavı'na (E-Sınav) giren adaylara kopya düzeneği temin ettiği ve adayların üzerine bunları yerleştirerek kurulan düzenek vasıtasıyla cevapları ilettiği değerlendirilen H.A'nın 25 Nisan'da düzenlenen operasyonla yakalandığı bildirildi.

Şüphelinin sınava girecek adaylarda cihazları gizlemek ve dikkat çekmelerini önlemek amacıyla koyu tonlarda cepli gömlek, cepli tişört, iç çamaşırları, içeriden cepli mont giymeleri için yönlendirdiğinin tespit edildiği belirtilen açıklamada, "Yaklaşık 10 bin lira karşılığında adaylara sınavdan başarılı olacakları vaadinde bulunan şüphelinin ayrıca SRC belgesi (Yük ve yolcu taşımacılığı yapan ticari araç sürücülerinin alması zorunlu olan bir belge) sınavı için joker aday kullanma yöntemine de başvurduğu, il dışındaki adayların da ilimize gelerek sınava girmelerini organize ettiği böylece kopya çekmelerine imkan ve zemin sağladığı tespit edilmiştir." ifadeleri kullanıldı.

Açıklamada, şüphelinin emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklandığı kaydedildi.

Kaynak: AA / Rıdvan Korkulutaş - Güncel
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