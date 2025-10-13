Batman'da Silahlı ve Bıçaklı Kavga: 8 Yaralı, 4 Tutuklama

BATMAN'da iki grup arasında çıkan, biri olaya müdahale eden polis memuru 8 kişinin yaralandığı silahlı ve bıçaklı kavgada gözaltına alınan 8 şüpheliden 4'ü tutuklandı.

Olay, 8 Ekim'de akşam saatlerinde Gap Mahallesi Avukat Sedat Özevin Caddesi'ndeki bir iş yerinin önünde meydana geldi. İki grup arasında henüz bilinmeyen nedenle çıkan tartışma kısa sürede silahlı ve bıçaklı kavgaya dönüştü. İhbar üzerine bölgeye polis ekipleri sevk edildi. Yaşanan arbede sırasında 7 kişi ile kavgaya müdahale eden 1 polis memuru sol ayağından hafif yaralandı. Yaralılar kaldırıldıkları hastanelerdeki tedavilerinin ardından taburcu edildi.Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan çalışmada 8 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Olayda kullanılan tabanca ve 12 fişek de ele geçirildi.Emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri adliyede mahkemeye çıkarılan şüphelilerden D.A., H.A., O.K. ve Ü.K. tutuklandı, diğerleri adli kontrolle serbest bırakıldı.