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Batman'da silahlı saldırıya uğrayan kişi öldü

Batman'da silahlı saldırıya uğrayan kişi öldü

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Batman'da silahlı saldırı sonucu bir kişi hayatını kaybetti.

Batman'da silahlı saldırı sonucu bir kişi hayatını kaybetti.

Turgut Özal Bulvarı'nda henüz kimliği tespit edilemeyen bir kişinin tabancayla ateş etmesi sonucu Özgür T. (31) ağır yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerince İluh Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Özgür T, buradaki müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Polis, kaçan saldırganı yakalamak için çalışma başlattı.

Kaynak: AA / İbrahim Toprak - Güncel

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