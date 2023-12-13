Üye Girişi
Haberler

Batman'da silahlı saldırıda yaralanan çocuğun tedavisi devam ediyor

Güncelleme:
Abone Ol

Batman'da husumetlileri tarafından uğradığı silahlı saldırı sonucu ağır yaralanan 14 yaşındaki çocuğun tedavisi sürüyor.

Batman'da husumetlileri tarafından uğradığı silahlı saldırı sonucu ağır yaralanan 14 yaşındaki çocuğun tedavisi sürüyor.

Batman'da husumetlileri tarafından uğradığı silahlı saldırı sonucu ağır yaralanan 14 yaşındaki F.D'nin babası Nizamettin D, AA muhabirine yaptığı açıklamada, oğlunun tedavisinin Batman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde devam ettiğini söyledi.

Nizamettin D, 2021 yılında bir aile ile aralarında husumet başladığını, olayın bugüne kadar sürdüğünü belirterek, 28 Kasım'da 16.50 sıralarında oğlunun okuldan çıkıp dükkana geldiği sırada E.S. tarafından takip edildiğini, E.S'nin çocuğunun sırtına 6 el ateş ettiğini kaydetti.

"Oğlum okuldan gelirken kuaföre uğruyor. Saldırgan buralarda keşif yapmış. Atatürk Parkı'nda oturmuş, iş yerimizi gözetlemiş ve kuaförden çıkan oğlumu takip etmiş. Oğlum dükkana gelirken arkasından yaklaşıyor. Bir metre mesafeden oğluma 6 el sırt bölgesine ateş ediyor." ifadelerini kullanan Nizamettin D, oğlunun ağır yaralandığını ve hayati riskinin devam ettiğini anlattı.

Nizamettin D, şöyle konuştu:

"Oğlumun hayati tehlikesi sürüyor. Mermi çekirdeklerinin biri çıkarılamadı. Ameliyatını yapmak için oğlumu İstanbul'a götüreceğiz. Biz durumla ilgili emniyete bilgi verdik. Savcılık soruşturması sürüyor. Zanlı hala yakalanmadı. Olayla ilgili 3 kişi tutuklandı. Olayın takipçisi olacağız. Saldırganın yakalanarak hak ettiği cezayı almasını istiyoruz."

Olay

Batman'da E.S, Bahçelievler Mahallesi'nde 28 Kasım'da husumetlisi olan Nizamettin D'nin 14 yaşındaki oğlu F.D'ye tabancayla ateş açmış, babasının iş yerine gitmek üzereyken silahlı saldırıya uğrayan çocuk ağır yaralanmıştı.

Koşarak babasının iş yerine giden F.D. yakınları tarafından Batman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılmış, E.S, saldırının ardından kaçmıştı.

Kaynak: AA / Güncel

Eğitim ve Araştırma Hastanesi Batman Güvenlik Hukuk Güncel Haberler

Bakmadan Geçme

İkinci el motosiklet satış şartları nedir? İkinci el motosiklet 6 ay ve 6 bin km şartı ve kuralı! Avrupa Ligi finali nerede 2024? UEFA Avrupa Ligi 2023-2024 finali nerede oynanacak? MÜGE ANLI CANLI İZLE| Müge Anlı canlı izleme linki var mı? 13 Aralık Müge Anlı bugünkü bölümü canlı yayın izle! AZ ÖNCE DEPREM NEREDE OLDU SON DAKİKA! AFAD Kandilli Rasathanesi son depremler 13 Aralık listesi! Bugün nerede deprem meydana geldi? Halil Umut Meler'in sağlık durumu nasıl? Halil Umut Meler taburcu edildi mi, iyileşti mi? Çalışan emekliye 5000 lira ne zaman verilecek, başladı mı? Emekliye 5.000 TL ikramiye ne zaman yatacak? BİM aktüel ürünler kataloğu - 13 Aralık indirimleri ve fırsatları: Bu Hafta Bim'e Hangi Ürünler Geliyor? Gaddar konusu nedir, oyuncuları kimlerdir? Gaddar dizisi hangi yapım? Gaddar dizisi ilk bölüm ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Gaddar dizisi nerede yayınlanacak? Gaddar 1. Bölüm izle! Çalışma saatleri kısalacak mı? Mesai saatleri düşecek mi, kısalacak mı? Mesai saatleri 6 saate mi düşüyor? Vakıfbank maçı hangi kanalda? Vakıfbank - Sports Center Womens Club maçı saat kaçta, ne zaman? Şampiyonlar Ligi 3. olan takım UEFA'ya gider mi? Galatasaray UEFA Avrupa Ligi muhtemel rakipleri kimler, belli oldu mu? BUGÜN HANGİ MAÇLAR VAR? 13 Aralık günü maç var mı, hangi kanaldan yayınlanıyor, şifresiz mi? Togg sedan ne zaman çıkacak? Togg sedan modeli hangi tarihte satışa sunulacak? Togg sedan çıktı mı? Kuruluş Osman YENİ BÖLÜM (140. BÖLÜM) ne zaman, fragman yayınlandı mı? Kuruluş Osman yeni bölüm ne zaman başlıyor, bu akşam var mı?
1000
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title