Batman'da silahlı saldırıda yaralanan çocuğun tedavisi devam ediyor

Batman'da husumetlileri tarafından uğradığı silahlı saldırı sonucu ağır yaralanan 14 yaşındaki çocuğun tedavisi sürüyor.

Batman'da husumetlileri tarafından uğradığı silahlı saldırı sonucu ağır yaralanan 14 yaşındaki F.D'nin babası Nizamettin D, AA muhabirine yaptığı açıklamada, oğlunun tedavisinin Batman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde devam ettiğini söyledi.

Nizamettin D, 2021 yılında bir aile ile aralarında husumet başladığını, olayın bugüne kadar sürdüğünü belirterek, 28 Kasım'da 16.50 sıralarında oğlunun okuldan çıkıp dükkana geldiği sırada E.S. tarafından takip edildiğini, E.S'nin çocuğunun sırtına 6 el ateş ettiğini kaydetti.

"Oğlum okuldan gelirken kuaföre uğruyor. Saldırgan buralarda keşif yapmış. Atatürk Parkı'nda oturmuş, iş yerimizi gözetlemiş ve kuaförden çıkan oğlumu takip etmiş. Oğlum dükkana gelirken arkasından yaklaşıyor. Bir metre mesafeden oğluma 6 el sırt bölgesine ateş ediyor." ifadelerini kullanan Nizamettin D, oğlunun ağır yaralandığını ve hayati riskinin devam ettiğini anlattı.

Nizamettin D, şöyle konuştu:

"Oğlumun hayati tehlikesi sürüyor. Mermi çekirdeklerinin biri çıkarılamadı. Ameliyatını yapmak için oğlumu İstanbul'a götüreceğiz. Biz durumla ilgili emniyete bilgi verdik. Savcılık soruşturması sürüyor. Zanlı hala yakalanmadı. Olayla ilgili 3 kişi tutuklandı. Olayın takipçisi olacağız. Saldırganın yakalanarak hak ettiği cezayı almasını istiyoruz."

Olay

Batman'da E.S, Bahçelievler Mahallesi'nde 28 Kasım'da husumetlisi olan Nizamettin D'nin 14 yaşındaki oğlu F.D'ye tabancayla ateş açmış, babasının iş yerine gitmek üzereyken silahlı saldırıya uğrayan çocuk ağır yaralanmıştı.

Koşarak babasının iş yerine giden F.D. yakınları tarafından Batman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılmış, E.S, saldırının ardından kaçmıştı.