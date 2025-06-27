Batman'da Silahlı Saldırı: Bir Kişi Yaralandı

Batman'da Silahlı Saldırı: Bir Kişi Yaralandı
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Batman'da yolda yürüyen Mehmet Emin G., kimliği belirsiz bir kişinin silahlı saldırısına uğrayarak yaralandı. Durumu iyi olan yaralı hastaneye kaldırıldı, kaçan şüpheli için arama çalışmaları başlatıldı.

BATMAN'da Mehmet Emin G. (47), yolda yürüdüğü sırada uğradığı silahlı saldırıda yaralandı.

Olay, 20.00 sıralarında Çarşı Mahallesi'nde meydana geldi. Mehmet Emin G., yolda yürüdüğü sırada kimliği belirsiz bir kişinin silahlı saldırısına uğradı. İhbarla olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ayağından yaralanan Mehmet Emin G., ekiplerin ilk müdahalesinin ardından Batman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan Mehmet Emin G.'nin durumunun iyi olduğu öğrenilirken, kaçan şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışma başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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