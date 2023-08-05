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Batman'da silahlı kavgada öldürülen gencin katil zanlısı tutuklandı

Güncel Haberler

Batman'da geçen ay yaşanan silahlı kavgada hayatını kaybeden Ferhat Uçar'ın katil zanlısı gözaltına alındı ve tutuklandı. Soruşturma devam ediyor.

Batman'da bir gencin geçen ay silahlı kavgada öldürülmesiyle ilgili gözaltına alınan katil zanlısı tutuklandı.

Atatürk Bulvarı'nda 30 Temmuz'da Ferhat Uçar'ın tabancayla açılan ateş sonucu hayatını kaybettiği silahlı kavgayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

Saldırının ardından kaçan V.Y, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince yürütülen çalışma sonucu yakalandı.

Gözaltına alınan zanlı, emniyetteki işlemlerin ardından sevk edildiği adliyede sulh ceza hakimliğince ???????tutuklandı.

Kaynak: AA / İbrahim Toprak - Güncel

Atatürk Bulvarı Batman Güncel Haberler

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