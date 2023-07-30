Batman'da silahlı kavga sonucu bir kişi hayatını kaybetti

Batman'ın Atatürk Bulvarı'nda çıkan tartışma silahlı kavgaya dönüştü. Kimliği belirsiz bir kişi, yanında bulundurduğu tabancayla 22 yaşındaki Ferhat U'ya ateş açtı. Ağır yaralanan Ferhat U, hastanede yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Polis ekipleri, saldırganın yakalanması için çalışmalarını sürdürüyor.