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Batman'da silahlı kavga: 5 kişi yaralandı

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Batman'ın Çamlıtepe Mahallesi'nde alacak verecek meselesi nedeniyle çıkan tartışma silahlı kavgaya dönüştü. Kavgada 5 kişi yaralandı. Olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi ve yaralılar hastanelere kaldırıldı.

Batman'da iki grup arasında çıkan silahlı kavgada 5 kişi yaralandı.

Çamlıtepe Mahallesi'nde iki grup arasında alacak verecek meselesi nedeniyle başlayan tartışma silahlı kavgaya dönüştü.

Kavgada, 5 kişi yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Yaralılar ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı.

Kaynak: AA / Güncel

Batman Kavga Olaylar 3.Sayfa Güncel Haberler

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