Batman'da silahlı kavga: 1 ölü

Batman'da iki grup arasında çıkan silahlı kavgada 31 yaşındaki Özgür Tunçer hayatını kaybetti. Şüphelilerin yakalanması için çalışmalar devam ediyor.

BATMAN'da, iki grup arasında çıkan silahlı kavgada Özgür Tunçer (31) hayatını kaybetti.

Olay, gece saatlerinde, Turgut Özal Bulvarı'nda meydana geldi. İki grup arasında henüz bilinmeyen nedenle çıkan tartışma, kavgaya dönüştü. Karşı gruptan biri, yanındaki tabancayla Özgür Tunçer'e ateş etti. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Tunçer, ilk müdahalesinin ardından kaldırıldığı Batman İluh Devlet Hastanesi'nde, doktorların tüm müdahalesine karşın kurtarılamadı. Ekipler, şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.