Batman'da silahlı kavga: 1 kişi ağır yaralandı
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Gültepe Mahallesi'nde çıkan silahlı kavgada, aralarında husumet bulunan R.N. ve İ.T. arasındaki tartışma kavgaya dönüştü. İ.T'nin tabancayla ateş etmesi sonucu R.N. ağır yaralandı. Olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı, Batman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Kaçan İ.T'nin yakalanması için polis çalışma başlattı.
Batman'da çıkan silahlı kavgada 1 kişi ağır yaralandı.
Gültepe Mahallesi'nde karşılaşan ve aralarında husumet olduğu öğrenilen R.N. (28) ile İ.T. arasında çıkan tartışma, kavgaya dönüştü.
İ.T'nin tabancayla ateş etmesi üzerine R.N. ağır yaralandı. İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
R.N, ambulansla Batman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Saldırının ardından kaçan İ.T'nin yakalanması için polis ekiplerince çalışma başlatıldı.