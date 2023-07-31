Batman'da silahlı kavga: 1 kişi ağır yaralandı

Gültepe Mahallesi'nde çıkan silahlı kavgada, aralarında husumet bulunan R.N. ve İ.T. arasındaki tartışma kavgaya dönüştü. İ.T'nin tabancayla ateş etmesi sonucu R.N. ağır yaralandı. Olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı, Batman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Kaçan İ.T'nin yakalanması için polis çalışma başlattı.