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Batman'da Silahlı Kavga: 1 Genç Hayatını Kaybetti

Batman'da Silahlı Kavga: 1 Genç Hayatını Kaybetti
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Batman'da meydana gelen silahlı kavgada 18 yaşındaki İbrahim Halil E. başından vurularak ağır yaralandı ve hastanede hayatını kaybetti. Olayla ilgili 3 şüpheli yakalandı.

Batman'da meydana gelen silahlı kavgada bir genç hayatını kaybetti.

Meydan Mahallesi Raman Caddesi'nde dün gece İbrahim Halil E. (18) ile bir grup arasında henüz belirlenemeyen nedenle başlayan tartışma silahlı kavgaya dönüştü.

Kavgada, İbrahim Halil E. başından silahla vurulması sonucu ağır yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Yaralı genç, sağlık ekiplerince kaldırıldığı Batman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Polis ekiplerince yapılan çalışmada kavgaya karıştığı gerekçesiyle 3 şüpheli yakalandı.

Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.

Kaynak: AA / İbrahim Toprak - Güncel
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