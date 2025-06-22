Batman'da Silahla Vurulmuş 7 Yıllık At Bulundu
Batman'ın Raman Dağı yakınlarında bir at silahla vurulmuş halde bulundu. Jandarma, olayla ilgili inceleme başlattı.
BATMAN'da silahla vurularak öldürülmüş 7 yılkı atı bulundu. Jandarma olayla ilgili inceleme başlattı.
Batman'da Raman Dağı'nda merkeze bağlı Yakıtlı köyü yakınlarında silahla vurularak öldürülmüş halde 7 yılkı atı bulundu. İhbarla jandarma ekipleri olay yerine sevk edildi. Bölgede inceleme yapan ekipler, şüphelilerin belirlenmesi amacıyla çalışma başlattı.
Haber-Kamera: Bayram AYHAN/BATMAN,
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel