Batman'da Silahla Vurulmuş 7 Yıllık At Bulundu
Batman'da Raman Dağı'nda, silahla vurularak öldürülmüş bir at bulundu. Jandarma, olayla ilgili soruşturma başlattı.
BATMAN'da silahla vurularak öldürülmüş 7 yılkı atı bulundu. Jandarma olayla ilgili inceleme başlattı.
Batman'da Raman Dağı'nda merkeze bağlı Yakıtlı köyü yakınlarında silahla vurularak öldürülmüş halde 7 yılkı atı bulundu. İhbarla jandarma ekipleri olay yerine sevk edildi. Bölgede inceleme yapan ekipler, şüphelilerin belirlenmesi amacıyla çalışma başlattı.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel