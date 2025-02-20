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Batman'da Silah Kaçakçılığı Operasyonunda Tutuklama

Batman'da Silah Kaçakçılığı Operasyonunda Tutuklama
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Batman'da düzenlenen silah kaçakçılığı operasyonunda bir şüpheli tutuklandı. Jandarma ekipleri, ihbar üzerine yaptığı operasyonda 6 ruhsatsız tabanca, 6 şarjör ve fişek ele geçirdi.

Batman'da düzenlenen silah kaçakçılığı operasyonunda gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, bir kişinin silah ve mühimmat kaçakçılığı yaptığı ihbarı üzerine çalışma başlattı.

Belirlenen adrese düzenlenen operasyonda, 6 ruhsatsız tabanca, 6 şarjör ve fişek ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüpheli, jandarmadaki işlemlerinin ardından sevk edildiği adli mercilerce tutuklandı.

Kaynak: AA / İbrahim Toprak - Güncel
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