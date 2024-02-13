Batman'da silah kaçakçılığı operasyonunda 2 şüpheliden 1'i tutuklandı
Batman'da düzenlenen silah kaçakçılığı operasyonunda gözaltına alınan 2 şüpheliden 1'i tutuklandı. Operasyonda çok sayıda silah ve uyuşturucu ele geçirildi.
Batman'da düzenlenen silah kaçakçılığı operasyonunda gözaltına alınan 2 şüpheliden 1'i tutuklandı.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, kentte silah kaçakçılığının önlenmesi amacıyla çalışma başlatıldı.
Tespit edilen adreslerde yapılan aramalarda, 3 tabanca, 3 uzun namlulu silah, 3 kurusıkı tabanca, 18 şarjör, 23 fişek, 18 namlusu kesilmiş kurusıkı tabanca gövdesi, 17 sürgü kapağı, sürgü, 8 sürgü tutucu pim, 9 şarjör alt kapağı, namlusu kesilmiş tabanca gövdesi, torna makinesi, 2 kilo 110 gram metamfetamin, 10 uyuşturucu nitelikte hap ve çok sayıda silah aksamı ile silah tamiratında kullanılan malzeme ele geçirildi, 2 şüpheli yakalandı.
Emniyetteki işlemlerin ardından sevk edildikleri adliyede çıkarıldıkları hakimlikçe şüphelilerden 1'i tutuklandı, diğeri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.