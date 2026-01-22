Haberler

Batman'da silah ve mühimmat kaçakçılığı operasyonunda 1 tutuklama

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Batman'da jandarma ekipleri tarafından gerçekleştirilen silah ve mühimmat kaçakçılığı operasyonunda, ruhsatsız silahlarla yakalanan bir şüpheli tutuklandı. Operasyonda çeşitli silah ve mühimmat ele geçirildi.

BATMAN'da jandarma ekiplerince düzenlenen silah ve mühimmat kaçakçılığı operasyonunda gözaltına alınan 1 şüpheli tutuklandı.

İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince silah ve mühimmat kaçakçılığına yönelik yürütülen çalışma kapsamında, merkez Çamlıtepe Mahallesi'nde belirlenen adrese 20 Ocak'ta operasyon düzenlendi. Operasyonda R.A. isimli şüpheli gözaltına alınırken, adreste yapılan aramalarda 1 ruhsatsız AK-47 kalaşnikof piyade tüfeği, 1 tabanca, 2 AK-47 şarjörü, 1 tabanca şarjörü, 60 AK-47 fişeği ve 13 tabanca fişeği ele geçirildi. Şüpheli, işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

haber-Kamera: Remziye ÖNER-Arif ARSLAN/BATMAN,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
Güvenlik kaynakları ilan etti: SDG hikayesi sona eriyor

Türkiye dünyaya ilan etti: Hikaye sona erdi
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

İzlemeyenler çok şey kaçırdı! İşte Devler Ligi'nde gecenin sonuçları

İzlemeyenler pişman! Dün gece neler oldu neler
Bütün dünya bu takımı konuşuyor! Şampiyonlar Ligi'nde tarih yazıyorlar

Bütün dünya bu takımı konuşuyor! Şampiyonlar Ligi'nde tarih yazıyorlar
Trump 'Grönland konusunda anlaştık' dedi, Putin adaya fiyat biçti

Trump "Anlaştık" dedi, Putin Grönland'a fiyat biçti
Barış Alper'e kızıp anneannesinin protez ayağını söktü

Barış'a kızıp anneannesinin ayağını söktü
İzlemeyenler çok şey kaçırdı! İşte Devler Ligi'nde gecenin sonuçları

İzlemeyenler pişman! Dün gece neler oldu neler
YPG'nin 2 numarası Sipan Hemo öldürüldü iddiası

İsrail'e çağrı yapan YPG'nin 2 numarası öldürüldü iddiası
Kasa dolup taşıyor! Galatasaray'a çılgın gelir

Kasa dolup taşıyor! Galatasaray'a çılgın gelir