Batman'da silah ve mühimmat kaçakçılığı operasyonunda 1 tutuklama

BATMAN'da jandarma ekiplerince düzenlenen silah ve mühimmat kaçakçılığı operasyonunda gözaltına alınan 1 şüpheli tutuklandı.

İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince silah ve mühimmat kaçakçılığına yönelik yürütülen çalışma kapsamında, merkez Çamlıtepe Mahallesi'nde belirlenen adrese 20 Ocak'ta operasyon düzenlendi. Operasyonda R.A. isimli şüpheli gözaltına alınırken, adreste yapılan aramalarda 1 ruhsatsız AK-47 kalaşnikof piyade tüfeği, 1 tabanca, 2 AK-47 şarjörü, 1 tabanca şarjörü, 60 AK-47 fişeği ve 13 tabanca fişeği ele geçirildi. Şüpheli, işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

haber-Kamera: Remziye ÖNER-Arif ARSLAN/BATMAN,