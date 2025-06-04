Batman'da Silah Bulunan Zanlı Tutuklandı

Batman'da attığı çuvalda silah bulunan zanlı tutuklandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü (KOM) ekiplerince alınan istihbari bilgi üzerine Ş.S. takibe alındı.

Takip edildiğini fark eden Ş.S. elinde bulunan çuvalı yol kenarına atarak kaçtığı sırada ekiplerce yakalandı.

Yapılan incelemede çuval içerisinde kaleşnikof piyade tüfeği ve 2 şarjör ele geçirildi. Şüphelinin adresinde yapılan aramada ise 2 tabanca, 8 şarjör ile 107 fişek bulundu.

Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.