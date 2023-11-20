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Batman'da şiddetli yağmur etkili oldu

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Batman'da akşam saatlerinden itibaren etkili olan şiddetli yağmur, birçok bölgede su baskınlarına yol açtı.

Batman'da akşam saatlerinden itibaren etkili olan şiddetli yağmur, birçok bölgede su baskınlarına yol açtı.

Aşırı yağış nedeniyle kentin pek çok noktasında su baskınları oldu.

Su birikintilerinin oluştuğu yollarda araçlar mahsur kaldı. İtfaiye ekipleri araçları kurtarmak için çalışma yaptı.

Birçok ev ve iş yerini su bastı.

Kaynak: AA / Güncel

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