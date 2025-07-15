Batman'da Şiddetli Fırtına Öğrenci Yurdunun Çatısını Uçurdu

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Batman'da etkili olan yağış ve kuvvetli rüzgar, Seyyid Bilal Erkek Öğrenci Yurdu'nun çatısını uçarak bahçesine düşürdü. Olayda yaralanan olmazken, birçok ağaç devrildi ve bazı araçlar hasar gördü.

BATMAN'da etkili olan yağış ve kuvvetli rüzgarla öğrenci yurdunun çatısı uçtu, bazı ağaçlar da araçların üzerine devrildi. O anlar kameraya yansıdı.

Batman'da öğleden sonra etkili olan yağış ve ardından gelen kuvvetli rüzgar, kentte hayatı olumsuz etkiledi. Bayındır Mahallesi Özgürlük Bulvarı'nda bulunan Seyyid Bilal Erkek Öğrenci Yurdu'nun çatısı rüzgarın etkisiyle uçarak bahçesine düştü. O anlar kameralara yansırken, olayda yaralanan olmadı. Çatının düşen parçalarının kaldırılması ve onarım için çalışma başlatıldı.

Ayrıca, kent genelinde birçok noktada ağaçlar devrilirken, bazı araçlar devrilen ağaçların altında kaldı.

Haber-Kamera: Bayram AYHAN/BATMAN,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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