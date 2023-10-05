Batman'da Siber Suç Operasyonu: 10 Tutuklama

Batman Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin siber suçlulara yönelik düzenlediği operasyonlarda gözaltına alınan 111 şüpheliden 10'u tutuklandı.

Batman Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince siber suçlarla mücadele çerçevesinde "bilişim sistemlerinin, banka veya kredi kurumlarının araç olarak kullanılması suretiyle dolandırıcılık" suçundan aranan 111 şüphelinin yakalanması için birçok adrese operasyon düzenlendi.

Gözaltına alınan 111 şüpheliden 10'u sevk edildikleri adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi. - BATMAN