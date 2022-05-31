Batman'da siber dolandırıcılık operasyonunda 2 şüpheli tutuklandı - Haberler

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Batman'da siber dolandırıcılık operasyonunda 2 şüpheli tutuklandı

AA - İbrahim Toprak - Güncel
Batman'da siber dolandırıcılık operasyonunda 2 şüpheli tutuklandı

Batman'da internet üzerinden dolandırıcılık yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 6 zanlıdan 2'si tutuklandı.

Batman'da internet üzerinden dolandırıcılık yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 6 zanlıdan 2'si tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, Cumhuriyet Başsavcılığının koordinesinde başlatılan soruşturma kapsamında, Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, korsan yazılımlarla vatandaşların cep telefonuna sızarak mobil bankacılık ve kredi kartı bilgilerini ele geçiren şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.

Ekipler, düzenledikleri operasyonla 6 zanlıyı yakaladı.

İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 2'si çıkarıldıkları Sulh Ceza Hakimliğince tutuklandı, 1'i adli kontrolle, 3'ü ise savcılıkça serbest bırakıldı.

Şüphelilerin mağdur ettiği kişilere ilişkin incelemeler devam ediyor.

AA / İbrahim Toprak - Güncel

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