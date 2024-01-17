Batman'da Siber Dolandırıcılık Operasyonunda 12 Tutuklama

Batman'da geçen ay düzenlenen siber dolandırıcılık operasyonları kapsamında gözaltına alınan 275 şüpheliden 12'si tutuklandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince geçen ay yürütülen çalışmalar kapsamında "Bilişim sistemlerinin, banka veya kredi kurumlarının araç olarak kullanılması suretiyle dolandırıcılık" suçundan aranan 275 şüpheli gözaltına alındı.

Şüphelilerden 12'si çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı, 263 şüpheli adliyedeki işlemlerinin ardından serbest bırakıldı.