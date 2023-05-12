Batman'da seyir halindeyken yangın çıkan yolcu otobüsü hasar gördü
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Batman'da seyir halindeyken yangın çıkan belediyeye ait yolcu otobüsünde hasar oluştu.
Batman'da seyir halindeyken yangın çıkan belediyeye ait yolcu otobüsünde hasar oluştu.
Belediyeye ait 72 BA 562 plakalı yolcu otobüsü, Hasankeyf ilçesine doğru ilerlediği sırada henüz belirlenemeyen nedenle alev aldı.
İhbar üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi.
Ekiplerin müdahalesiyle söndürülen yangın otobüste hasara neden oldu.
Kaynak: AA / İbrahim Toprak - Güncel