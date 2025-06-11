Batman'da Serinlemek İçin Su Kanalına Giren 2 Çocuk Kurtarıldı

Batman'da Serinlemek İçin Su Kanalına Giren 2 Çocuk Kurtarıldı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Batman'da, sulama kanalına girerek boğulma tehlikesi geçiren 2 çocuk, çevredeki kişilerin yardımıyla kurtarıldı. Olayın görüntüleri cep telefonu kameralarıyla kaydedildi.

BATMAN'da serinlemek için girdikleri sulama kanalında boğulma tehlikesi geçiren 2 çocuğu, çevredekiler kurtardı. O anlar, cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Olay, dün öğleden sonra Hasankeyf kara yolu yakınlarındaki bir sulama kanalında meydana geldi. 'Su kanalına girmek tehlikeli ve yasaktır' tabelalarına rağmen serinlemek için suya giren 2 çocuk, boğulma tehlikesi geçirdi. Çocukların sudan çıkamadığını görenler, yardıma koştu. Çocuklar, çevredekilerin yardımıyla sudan çıktı. Çocukların durumunun iyi olduğu öğrenilirken, kurtarılma anları cep telefonu kamerasına yansıdı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
Ehliyet alımında yeni dönem! Bu IQ'nun altındakiler araç süremeyecek

Ehliyet alımında yeni dönem! Bu IQ'nun altındakiler araç süremeyecek
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
İstanbul'dan ev bakıyorlar! Dünyaca ünlü futbolcu Galatasaray'a 'Evet' dedi

İstanbul'dan ev bakıyorlar! Dünyaca ünlü futbolcu Galatasaray'a "Evet" dedi
Okul kantininde haç işaretli bilekliğe velilerden tepki

Okul kantininde skandal bileklik! Veli görür görmez kayda aldı
Haliç Köprüsü'nden atlayacaktı! Genç kızı böyle ikna ettiler

Haliç Köprüsü'nden atlayacaktı! Genç kızı böyle ikna ettiler
2 genç kız mahkemelik oldukları adamın eşini bıçakla katletti

2 genç kız bir olup iki çocuk annesi kadını hunharca katletti
Yılın transfer bombası! Fenerbahçe'nin yıldızı ezeli rakiple anlaştı

Yılın transfer bombası! Fenerbahçe'nin yıldızı ezeli rakiple anlaştı
Nesrin Cavadzade yaz tatilinde hindistan ceviziyle serinledi

Nesrin Cavadzade plajda hindistan ceviziyle serinledi
Türkiye'de kene istilası var mı? Resmi açıklama geldi

Türkiye'de kene istilası var mı? Resmi açıklama geldi
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.